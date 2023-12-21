РФ нарастит количество авиарейсов на Кубу до 13 в неделю

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Число перелетов из России на Кубу до конца 2023 года вырастет до 13 в неделю, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на расширенной презентации возможностей для ведения российскими инвесторами бизнеса в республике.

В ходе мероприятия он отметил, что в этом году властям удалось значительно увеличить количество прямых авиарейсов на Кубу.

"И до конца года их число будет порядка 13 рейсов в неделю", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Чернышенко отметил, по итогам текущего года туристический поток из России в республику вырастет в четыре раза – до 180 тысяч человек. Он добавил, что за январь – ноябрь около 163 тысяч российских путешественников посетили Кубу.

Аналогичную информацию ранее предоставил кубинский посол в России Хулио Антонио Гармендия Пенья. Он уточнил, что на это есть планы. По его словам, сейчас растет туризм, в связи с чем в 2024 году ожидается увеличение числа авиарейсов.

До этого глава непальского правительства Пушпа Камал Дахал призвал восстановить прямое авиасообщение между Москвой и Катманду, которое было остановлено в 2004 году. Со стороны Непала проблем в этом вопросе нет, уточнил он.

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