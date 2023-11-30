В Непале призвали восстановить прямое авиасообщение между Москвой и Катманду

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Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал призвал восстановить прямое авиасообщение между Москвой и Катманду, прекращенное в 2004 году. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что никаких проблем со стороны Непала в данном вопросе нет. По его словам, республика готова принимать российские самолеты без каких-либо вопросов, в отличие от некоторых западных стран.

"Нам известно, что после начала российско-украинского конфликта некоторые страны видят сложности в отношениях с Россией, но в нашем случае никаких проблем нет", – сказал Дахал.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев рассказал, что российские авиакомпании могут возобновить полеты в Индонезию и открыть прямые рейсы на Филиппины.

Говоря о грядущей перевозке пассажиров в период новогодних праздников, он уточнил, что за осенне-зимний период планируется перевезти более 18 миллионов пассажиров.

До этого стало известно, что "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям.

РФ и Мьянма возобновили авиасообщение