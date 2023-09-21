"Аэрофлот" возобновит прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря

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Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит регулярные прямые рейсы из Москвы в Гонконг с 23 декабря. Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Отмечается, что полеты будут выполняться из терминала С аэропорта Шереметьево по вторникам, четвергам и субботам. Обратные рейсы запланированы по средам, пятницам и воскресеньям. Билеты уже можно приобрести.

В сообщении уточнили, что на воздушной линии будут использоваться широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

Помимо этого, "Аэрофлот" с 30 сентября возобновит полеты в индийский штат Гоа из Москвы. Полеты будут выполняться в международный аэропорт Даболим три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам.

Также сообщалось, что с сентября авиакомпания "Россия" планирует увеличить количество рейсов из Москвы в кубинский город Варадеро с двух до трех в неделю. Об этом заявил официальный представитель авиакомпании Сергей Стариков.

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