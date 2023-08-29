"Аэрофлот" возобновит полеты в Гоа из Москвы с 30 сентября

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Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит полеты в индийский штат Гоа из Москвы с 30 сентября, сообщает пресс-служба перевозчика.

Полеты будут выполняться в международный аэропорт Даболим три раза в неделю: по вторникам, пятницам и субботам. Отправляться будут широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330.

Ранее сообщалось, что с сентября авиакомпания "Россия" планирует увеличить количество рейсов из Москвы в кубинский город Варадеро с двух до трех в неделю.

1 июля Россия и Куба возобновили регулярное авиасообщение, которое было прервано в начале 2022 года.

Регулярные авиарейсы между Россией и Кубой возобновятся с 1 июля