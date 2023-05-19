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Индонезия откроет прямое авиасообщение с Владивостоком и транзитные рейсы с другими российскими регионами. Об этом сообщил заместитель посла Индонезии в РФ Берлиан Хелми.

"Да, мы откроем прямое авиасообщение с Джакартой. Сначала откроем рейс Джакарта – Владивосток, затем через Владивосток в Москву, Башкортостан, Нижний Новгород и Томск", – цитирует его ТАСС.

По словам Хелми, сейчас преимущество отдают возможности начать полеты именно во Владивосток, поскольку РФ ориентируется на восточную часть страны, а Индонезия идет ей навстречу.

Ранее о текущей работе над восстановлением прямого авиасообщения между РФ и Индонезией сообщали в российском посольстве. В рамках процесса рассматривали вопрос возобновления прямых и чартерных рейсов в страну. По информации посольства, на острове Бали сейчас находятся порядка 40 тысяч россиян.

