В авиакомпании заявили, что самолет Москва-Бухара вернулся во Внуково по техпричине

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Самолет авиакомпании "Азимут", выполняющий рейс Москва-Бухара, вернулся в аэропорт Внуково по технической причине, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

Уточняется, что на борту самолета находилось 100 пассажиров, им будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам.

В Бухару они будут доставлены резервным бортом авиакомпании.

Ранее сообщалось, что самолет Москва-Бухара совершил благополучную посадку во Внуково после срабатывания датчика неуборки стойки шасси. Посадка была совершена со второй попытки.

Ранее стало известно, что легкомоторный самолет потерпел крушение у поселка Нарва Манского района Красноярского края.

Источник из экстренных служб региона уточнил, что крушение произошло в 10 километрах от Нарвы.