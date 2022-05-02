Пострадавший при крушении самолета в Красноярском крае попал в реанимацию

Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Мужчина, пострадавший при крушении самолета Cessna 182 в Красноярском крае, находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, передает ТАСС.

ЧП произошло накануне. На борту воздушного судна находились два священнослужителя Красноярской епархии. Один священник погиб. Второго доставили в краевую клиническую больницу.

В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что крушение произошло в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка Манского района.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в свою очередь, сообщили, что воздушное судно выполняло частный полет без диспетчерского сопровождения.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В результате воздушное судно полностью разрушилось. Один человек погиб, еще один получил травмы.

