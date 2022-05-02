Пострадавший при крушении самолета в Красноярском крае попал в реанимацию

06:40
Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Мужчина, пострадавший при крушении самолета Cessna 182 в Красноярском крае, находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, передает ТАСС.
ЧП произошло накануне. На борту воздушного судна находились два священнослужителя Красноярской епархии. Один священник погиб. Второго доставили в краевую клиническую больницу.
В пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что крушение произошло в 120 километрах от Красноярска, в районе деревни Голубевка Манского района.
В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в свою очередь, сообщили, что воздушное судно выполняло частный полет без диспетчерского сопровождения.
Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. В результате воздушное судно полностью разрушилось. Один человек погиб, еще один получил травмы.
Один человек погиб при падении самолета в Красноярском крае
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: