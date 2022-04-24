Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Ленинградской области

Фото: depositphotos/avoodin

Легкомоторный самолет Piper 28 совершил жесткую посадку в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на транспортную прокуратуру.

По данным ведомства, инцидент произошел на аэродроме Гостилицы из-за сильных порывов ветра. По предварительным данным, пилот не пострадал, пассажиров на борту не было.

По факту случившегося транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было. Все произошло во время планового учебно-тренировочного полета. Предварительной причиной аварии была названа техническая неисправность.

