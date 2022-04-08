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Истребитель МиГ-31 разбился в Ленинградской области. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Отмечается, что все произошло во время планового учебно-тренировочного полета.

"Экипаж катапультировался. К месту происшествия направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы", – говорится в сообщении.

Предварительной причиной аварии называют техническую неисправность.

Ранее сообщалось, что спортивный самолет потерпел крушение в румынском уезде Прахова. На борту самолета находился только пилот.

До этого пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР. По данным портала Flightradar24, воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно начало терять высоту, а после пропало с радаров.

