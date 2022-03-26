Спортивный самолет разбился в Румынии – СМИ

16:46
Фото: depositphotos/dechevm
Спортивный самолет потерпел крушение в румынском уезде Прахова. Об этом сообщает агентство Agepres.
"Акробатический самолет, на борту которого находился только пилот, разбился в субботу в коммуне Тыргшору-Векь, села Стрежнику. По сообщению Инспектората по чрезвычайным ситуациям Прахова, в настоящее время информации о состоянии пилота нет", – сказано в сообщении.
Отмечается, что на место крушения отправлена пожарная машина, эвакуатор и две кареты скорой помощи, в том числе мобильная реанимация.
Ранее пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение на юге КНР 21 марта. По данным портала Flightradar24, воздушное судно вылетело из Куньмина в 13:15 по местному времени (в 08:15 по московскому) и должно было проследовать до Гуанчжоу. Однако около 14:20 (09:20 по Москве) судно начало терять высоту, а после пропало с радаров.
Управление авиацией КНР заявило, что в самолете находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа. В Генконсульстве РФ сообщили, что не располагают информацией о россиянах на борту.
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