В Генконсульстве РФ не имеют информации о россиянах на борту самолета, упавшего на юге КНР

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Российское Генконсульство в Гуанчжоу не располагает информацией о присутствии россиян на борту Boeing 737, потерпевшего крушение на юге Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

"На данный момент информации (о гражданах РФ. – Прим. ред.) нет", – заявили в дипмиссии.

21 марта пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern потерпел крушение в горной местности в уезде Тэн в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР.

Информации о погибших пока не поступало, однако, по имеющимся данным, на борту воздушного судна находились 133 человека. В результате аварии возник лесной пожар. На место выехали экстренные службы для проведения поисково-спасательных работ.