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Военный самолет США разбился на учениях НАТО в Норвегии – СМИ

происшествияза рубежом

Фото: depositphotos/icholakov01

В Норвегии разбился военный самолет Соединенных Штатов, на борту которого находились 4 человека. Об этом сообщает Nordic News.

По информации издания, судно участвовало в учениях НАТО Cold Response. Крушение произошло, когда экипаж выполнял тренировочные задания.

"На поиски самолета были отправлены вертолеты и самолеты. Был уловлен сигнал аварийного маяка", – говорится в сообщении.

Судьба экипажа остается неизвестной. Поиски осложняют погодные условия.

Ранее сообщалось, что на авиабазе Андравида в Греции в результате вынужденной посадки потерпел крушение истребитель F-16. Изначально самолет направлялся на военный аэродром в Араксосе, однако по неизвестной причине вынужден был сесть раньше.

Во время посадки из-за спущенного колеса истребитель выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего был поврежден. Тем не менее пилот не пострадал: он успел катапультироваться.

До этого F-15 ВВС Великобритании упал в Средиземное море при выполнении планового полета с борта авианосца Queen Elizabeth. Пилот катапультировался и был доставлен на борт судна. По факту инцидента начато расследование.

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