Филиппинский военный самолет разбился с людьми на борту

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Фото: twitter.com/pnagovph
Филиппинский военный самолет C-130 разбился с людьми на борту. На воздушном судне, по предварительным данным, находились 85 человек. Об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на генерала вооруженных сил страны Сирилито Собехана.
Крушение произошло при посадке на остров Холо в провинции Сулу. Генерал отметил, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу. Сообщается, что 15 человек удалось эвакуировать из-под обломков горящего самолета. На месте ЧП продолжаются спасательные работы.
"На месте работают спасатели, мы молимся о спасении жизней", – отметил Собехана.
Позднее местный телеканал ABS-CBN News сообщил, что спасти удалось не менее 40 человек.
Ранее легкомоторный самолет АН-2 потерпел крушение в Казахстане. Инцидент произошел 4 июля около 07:00 (04:00 по московскому времени) в 12 километрах от села Караултобе города Кызылорды. Самолет совершал обработку рисовых полей.
Уточняется, что пилоты лайнера 1954 и 1967 годов рождения смогли выжить. Они были доставлены в больницу.
До этого у побережья Гавайев совершил экстренную посадку грузовой самолет Boeing 737 с двумя людьми на борту. В Федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что оба пилота были спасены.
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