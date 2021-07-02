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Происшествия

17:10 (обновлено 02.07.2021 17:50)

Грузовой Boeing 737 совершил аварийную посадку возле Гонолулу

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Ted S. Warren

У побережья Гавайев совершил экстренную посадку грузовой самолет Boeing 737 с двумя людьми на борту. В Федеральном управлении гражданской авиации уточнили, что оба пилота спасены.

"FAA подтверждает, что грузовой самолет Boeing 737 с двумя людьми на борту совершил аварийную посадку у побережья Гавайев; оба пилота спасены", – передает телеканал CNBC сообщение управления.

Уточняется, что, сообщив о проблемах с двигателем, пилоты попытались вернуться в Гонолулу, но были вынуждены сесть на воду. Управление гражданской авиации и комиссия по безопасности на транспорте проведут расследование.

Ранее в Ленинградской области упал вертолет. Крушение произошло в деревне Корпикюле на территории Гатчинского района. Предполагается, что воздушное судно принадлежало Росгвардии. Экипаж якобы выполнял учебный полет без вооружения.

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