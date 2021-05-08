На Камчатке пропал вертолет Ми-8

Фото: depositphotos/whitelook

Коммерческий вертолет Ми-8 перестал выходить на связь на Камчатке, передает РИА Новости, ссылаясь на представителя в экстренных службах.

Уточняется, что на борту находятся два человека. Специалисты проводят поиски по маршруту.

В главном управлении МЧС по Камчатскому краю отметили, что по пути следования также отправили спасателей.



"Полет проходил через озеро Котельниково, они должны были там выйти на связь, но не вышли. На борту два человека и груз", – приводит РБК сообщение представителя ведомства.

Ранее в ночь на 6 мая на жилой дом в городе Хаттисберг упал небольшой частный самолет. К расследованию произошедшего привлекли федеральное авиационное управление и Национальный совет по безопасности на транспорте США. Установить причины пока не удалось.

