Пять военных погибли при крушении вертолета в Перу

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Пять военных стали жертвами крушения вертолета в Перу. Об этом сообщает Объединенное командование вооруженных сил страны.
По данным ведомства, катастрофа произошла 17 апреля в 9:15 по местному времени. Вертолет выполнял разведывательную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
"Вертолет с номером EP-685 с 12 военнослужащими на борту <...> упал в воды реки Вильканота в регионе Куско", – сообщает командование в Twitter.
В результате случившегося погибли пять военнослужащих. Еще пять человек получили легкие ранения. Поиски двух военных продолжаются.
По заявлению командования, причиной падения вертолета стала механическая неисправность.
Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае. В результате произошедшего погиб пилот.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.