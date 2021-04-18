Пять военных погибли при крушении вертолета в Перу

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Пять военных стали жертвами крушения вертолета в Перу. Об этом сообщает Объединенное командование вооруженных сил страны.

По данным ведомства, катастрофа произошла 17 апреля в 9:15 по местному времени. Вертолет выполнял разведывательную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

"Вертолет с номером EP-685 с 12 военнослужащими на борту <...> упал в воды реки Вильканота в регионе Куско", – сообщает командование в Twitter.

В результате случившегося погибли пять военнослужащих. Еще пять человек получили легкие ранения. Поиски двух военных продолжаются.

По заявлению командования, причиной падения вертолета стала механическая неисправность.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в Краснодарском крае. В результате произошедшего погиб пилот.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.