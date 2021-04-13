Легкий самолет упал в Саратовской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В районе Саратовской области упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

О крушении самолета сообщили местные жители. По их словам, летательное средство упало в местный водоем.

На данный момент все обстоятельства произошедшего уточняются. Как отметили в региональном главке МЧС, пока ничего обнаружить не удалось.

Ранее истребитель военной пилотажной группы "Турецкие звезды" потерпел крушение в районе города Конья в центральной Турции. Трагедия произошла во время обучающего полета.

При этом сначала сообщалось, что разбился истребитель F-16, однако позднее поступила информация, что это была боевая машина Northrop F-5.