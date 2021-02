Часть горящего двигателя Boeing упала на жилой район в США

Обломки обшивки загоревшегося двигателя пассажирского Boeing 777 упали в жилом районе за пределами Денвера в американском штате Колорадо.

Как сообщает телеканал Fox News, один из моторов самолета авиакомпании United Airlines, следовавшего из Денвера в Гонолулу, загорелся после взлета.

В результате происшествия обшивка двигателя начала осыпаться прямо во время полета над жилым кварталом города Брумфилд.

Отмечается, что рейс благополучно вернулся в аэропорт вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.

Ранее в округе Окленд американского штата Мичиган одномоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом. В результате погибли три человека и кошка.

Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb