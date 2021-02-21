Часть горящего двигателя Boeing упала на жилой район в США

03:50
Фото: twitter.com/petemuntean
Обломки обшивки загоревшегося двигателя пассажирского Boeing 777 упали в жилом районе за пределами Денвера в американском штате Колорадо.
Как сообщает телеканал Fox News, один из моторов самолета авиакомпании United Airlines, следовавшего из Денвера в Гонолулу, загорелся после взлета.
В результате происшествия обшивка двигателя начала осыпаться прямо во время полета над жилым кварталом города Брумфилд.
Отмечается, что рейс благополучно вернулся в аэропорт вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.
Ранее в округе Окленд американского штата Мичиган одномоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом. В результате погибли три человека и кошка.
Flight 328 @united engine caught fire. my parents are on this flight 🙃🙃 everyone’s okay though! pic.twitter.com/cBt82nIkqb— michaela🦋 (@michaelagiulia) February 20, 2021
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: