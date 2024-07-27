Более 3 тыс работ куплено на вернисаже фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 3 тысяч работ приобрели гости вернисажа на Никитском бульваре. Выставка проводится в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Экспозиция работает с 12:00 до 20:00 в будни и до 21:00 – в выходные. Выставка доступна к посещению до 8 сентября.

Руководитель объединения "Выставочные залы Москвы" Инна Березкина отметила, что реализация проекта дает возможность молодым художникам продемонстрировать свои произведения.

"Мы благодарны правительству Москвы за бесплатную площадку и стремимся не только наполнить ее картинами наших мастеров, но и подготовить увлекательные мастер-классы, которые бы приобщили жителей столицы к изобразительному искусству", – добавила она.

Всего в выставке и арт-маркете "Искусство рядом" принимают участие более 2,5 тысячи молодых художников и дизайнеров. Одна из посетительниц купила картину художницы Ирины Попович, признавшись, что видела ее во сне.

Участница вернисажа Анна Смилянская презентовала на выставке свои работы из стекла, а также получила заказ на бра "Журавль" в технике Тиффани.

Членам некоммерческого объединения понравились работы художницы Марии Свиридовой, они попросили ее подготовить логотип для программы психологической поддержки бывших участников СВО.

У мастера Анны Муратовой приобрели вышивку гладью на холсте, который натянут на доски с берегов Белого моря, а художник Николай Базунов продал свое произведение "Индустриальный пейзаж – 16" сотрудникам металлургического предприятия.

На сайте фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" появился раздел для организаторов мероприятий, где предприниматели могут найти ответы на вопросы и получить городскую поддержку. На фестивале бизнесмены проводят мероприятия и открывают точки продаж. Там проходят выставки, ярмарки, мастер-классы, спортивные тренировки и соревнования.

