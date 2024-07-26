Концерты и тренировки пройдут в рамках "Лета в Москве. Все на улицу!" в эти выходные

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Более чем на 600 площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" проводятся культурные, спортивные, развлекательные и познавательные мероприятия. Так, в предстоящие выходные, 27 и 28 июля, жители и гости столицы смогут сходить на концерты, заняться творчеством на мастер-классах, присоединиться к спортивным тренировкам и шахматным турнирам, передает портал мэра и правительства города.

Посещение каждого из этих мероприятий бесплатное, однако на некоторые из них будет необходимо заранее зарегистрироваться.

Между тем в пятницу, 26 июля, в "Лужниках" состоится выступление группы "Квинт-А". Ее участники исполнят как собственные произведения, так и кавер-версии иных известных песен. Начало концерта запланировано на 18:00.

Кроме того, в субботу и воскресенье в Москве пройдет музыкальный фестиваль "Олимп–2024", который будет доступен для посещения с 12:00 до 20:00. Все связанные с ним выступления пройдут на сцене на воде в парке Олимпийской Деревни. Организаторы включили в программу молодежные музыкальные коллективы, которые исполнят авторские произведения и кавер-версии популярных композиций.

Также 27 июля на сцене в сквере у Гольяновского пруда гости фестиваля смогут погрузиться в мир фламенко. Им представится возможность увидеть традиционные танцы Испании, послушать игру на гитаре и кастаньетах. Мероприятие начнется в 20:00.

Вместе с тем на фестивальной площадке в Зеленограде в то же время начнется вечер гитарной песни. Посетители смогут послушать как авторские произведения, так и каверы в жанре поп-рок. Также им представится возможность самим выступить со своей гитарой, чтобы исполнить любимые произведения.

Несколько музыкальных программ запланировано на 28 июля. Так, с 18:00 до 20:00 гости и жители Москвы смогут прийти на акустический концерт инди-группы "Дуэт Ю", который пройдет в Парке Горького. Затем с 20:00 до 22:00 на фестивальной площадке в Куркине состоится выступление виолончелиста Edgarcello.

Кроме того, в воскресенье в летнем кинотеатре парка имени Юрия Лужкова гости смогут побывать на концерте, посвященном Дню Военно-морского флота, который начнется в 12:00.

Вместе с тем каждый желающий старше шести лет сможет поучаствовать в чемпионате по игре "Камень, ножницы, бумага". Для этого необходимо пройти регистрацию, с которой на месте помогут администраторы соревнования.

По будним дням игры проводятся на флагманской площадке на Чистопрудном бульваре в период с 12:00 до 20:00. Каждое воскресенье там же проходит недельная квалификация. Ежедневно команда чемпионата приезжает на три площадки, которые расположены в округах.

На данный момент известны имена 22 финалистов, которым предстоит побороться за главный приз, – один миллион рублей. В финал должны выйти 48 претендентов, в воскресенье в 12:00 пройдет окружной финал по Северо-Восточному административному округу.

Кроме того, на Чистопрудном бульваре продолжает свою работу винтажный маркет. На нем 27 июля в 16:00 член Союза фотохудожников России Александр Копелев прочитает лекцию и проведет мастер-класс о ретрофотографии. Для данного мероприятия на площадке откроется специальный салон.

Гостям удастся увидеть устройство, которое создано для поддержки и фиксации головы фотографа со стороны затылка, оно обеспечивает идеальную осанку. Вместе с тем им представится возможность рассмотреть фотоаппарат позапрошлого века и узнать об основах дагерротипии.

Также на Никитском бульваре вплоть до 8 сентября проводится открытая выставка-продажа работ современных художников. 28 июля в 12:00 гости площадки смогут сыграть в гигантские крестики-нолики, а в 15:00 там состоится мастер-класс по написанию портрета с натуры.

В парке "Ходынское поле" 27 июля с 14:00 до 18:00 будет организован музыкальный мастер-класс, в котором смогут поучаствовать как дети, так и взрослые. Участникам предстоит сыграть на разных инструментах, выучить простые ритмы, собрать собственную группу и исполнить композицию.

На следующий день в 12:00 на площади Славы посетители фестиваля смогут побывать на мастер-классе по изготовлению витража. Гости должны будут перенести на стекло элементы архитектуры известных зданий столицы.

Кроме того, в воскресенье в 12:00 и 14:00 на фестивальной площадке, расположенной в проезде Серебрякова, стартуют занятия по золочению лепных деталей. Готовую работу гости смогут забрать в качестве сувенира.

Вместе с тем на набережной в парке "Печатники" 28 июля состоится мастер-класс по лепке из пластилина. Это занятие подходит для развития у детей творческих способностей. Прийти на него можно будет с 14:00.

Также 27 июля с 11:00 до 21:00 в парке искусств "Музеон" будет проходить молодежный фестиваль книжной культуры "Пространство слова".

Узнать о том, как стать артистом, москвичи и гости города смогут у команды Союза деятелей музыки, кино и телевидения 28 июля с 12:00. Встреча пройдет в шале на площади Славы. Там все желающие получат возможность взять урок актерского мастерства, ораторского искусства и раскрыть потенциал своего голоса.

Между тем благотворительный фонд "Котоспас" организует акцию, посвященную городским бездомным кошкам. На Авиационной улице (владение 24) можно будет нарисовать и смастерить хвостатых.

Посетителям также удастся получить призы за правильные ответы в рамках тематической викторины. Прийти на мероприятие можно 27 июля с 16:00 до 20:00. На площадку также разрешается приносить корм, который волонтеры позже передадут в приют.

Также москвичам и гостям столицы удастся совместить творчество и заботу о животных. Такая возможность представится им на мастер-классе благотворительного фонда "Догоникота", который состоится 28 июля с 12:00 до 18:00 в парке "Бригантина".

Там всем желающим предложат расписать разнообразные фигурки и расскажут о вариантах оказания помощи бездомным животным. С собой также разрешается брать кошачий корм. Можно приносить лежанки, миски, пледы, игрушки и прочие вещи, которые волонтеры смогут отвезти в приют.

Вместе с тем с начала июля в Москве проводится фестиваль городских видов спорта. Его посетители бесплатно берут напрокат инвентарь и принимают участие в различных мастер-классах. Площадки открываются с 12:00 и действуют до 21:00 по будням, а также работают с 10:00 до 22:00 по выходным дням.

Кроме того, 27 и 28 июля гости фестиваля смогут побывать на тренировках проекта "Спортивные выходные", которые проводятся на парковых и фестивальных площадках в разных районах столицы. Участникам представится возможность заняться йогой и растяжкой или выполнить функциональные и танцевальные упражнения.

При этом каждые выходные в рамках проекта "Лето. Пляж. Московский спорт" гости и жители города могут участвовать в бесплатных тренировках. Занятия по стретчингу, зумбе и пляжному волейболу проводятся на живописных территориях в местах отдыха рядом с водоемами.

Также каждую субботу и воскресенье на Гоголевском бульваре организуют бесплатные турниры по шахматам. Для участия в них необходимо зарегистрироваться на детский, открытый или семейный турниры.

Другой шахматный турнир состоится 27 июля с 14:00 до 18:00 на фестивальной площадке в "Лужниках". Там также пройдет встреча с российским гроссмейстером Яном Непомнящим.

В тот же день в 14:00 на фестивальной площадке, расположенной на Матвеевской улице, пройдет танцевальная фитнес-программа DanceFit by We Gym. В нее вошли упражнения, которые участникам предстоит выполнять под латиноамериканские и прочие ритмы.

Потанцевать удастся и на фестивальной площадке в "Лужниках" 28 июля с 10:00 до 12:00. Гости получат возможность принять участие в тренировке с разминкой, растяжкой и упражнениями для осанки и координации. Прийти на занятие сможет любой желающий, при себе необходимо будет иметь удобную спортивную одежду, кроссовки и воду.

Между тем на сайте фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" появился раздел для организаторов мероприятий, где предприниматели могут найти ответы на вопросы и получить городскую поддержку. На фестивале бизнесмены проводят мероприятия и открывают точки продаж. Там проходят выставки, ярмарки, мастер-классы, спортивные тренировки и соревнования.