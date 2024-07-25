Костомаров проведет тренировку в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: телеграм-канал "Роман Костомаров"

Российские фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина проведут тренировку в "Лужниках" в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Занятие начнется в 18:00 29 июля. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Спортсмены продемонстрируют, как правильно выполнять упражнения для разминки. Также звездная пара выделит время, чтобы пообщаться с публикой, оставить автографы и сделать фотографии. Дополнительную информацию можно узнать здесь.

Такие тренировки проходят не впервые. До этого желающие могли посетить занятия с гимнастом Никитой Нагорным, фигуристкой Евгенией Медведевой и пауэрлифтером Кириллом Сарычевым.

Свыше 20 спортивных мероприятий прошло на Северном речном вокзале в рамках проекта "Лето в Москве" с начала июня. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, перед городом стоит задача поддерживать спорт и здоровый образ жизни. Всех желающих приглашают посетить бесплатные занятия.

