Творческие и тематические мастер-классы пройдут в Москве с 26 по 28 июля

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В рамках масштабного фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" на городских площадках проводятся творческие и тематические мастер-классы, фитнес-тренировки, медитации, интеллектуальные игры, а также танцевальные и музыкальные выступления. О том, чем москвичи и гости столицы смогут заняться на фестивальных площадках в ближайшие выходные дни, передает портал мэра и правительства столицы.

Тренировка по пилатесу пройдет в 14:00 26 июля в парке искусств "Музеон" на Крымской набережной рядом с домом 16, строением 1. Она будет организована под руководством профессионального тренера, а все участники смогут получить подарки. Принять участие в мероприятии могут все желающие, которым не придется регистрироваться.

На следующий день, 27 июля, с 10:00 до 12:00 на площадке, которая находится по адресу улица Толбухина, дом 13, корпус 1, состоится занятие по реггетону. Это динамичный танец, задействующий все мышцы тела, который помогает держать себя в тонусе и сохранять красивую фигуру. В занятии смогут принять участие как новички, так и те, кто уже обладает танцевальным опытом. Вход на мероприятие свободный, регистрация не требуется.

Между тем 28 июля с 10:00 до 12:00 рядом с 4-м Каменским прудом на ВДНХ пройдет тренировка по йоге. Гости смогут развить гибкость тела, улучшить осанку и поднять общее самочувствие, а также укрепить позвоночник. Участие в нем будет бесплатным.

В тот же день с 16:00 до 20:00 состоятся соревнования по спортивному лазертагу. За победу будут бороться две команды, которые воспользуются безопасным лазерным оружием и сенсорами, фиксирующими попадания. Принять участие в игре можно будет в районном центре "Место встречи – "София" по адресу Сиреневый бульвар, дом 31.

Кроме того, 27 июля с 14:00 до 16:00 в амфитеатре парка "Ангарские пруды" все желающие смогут побывать на мастер-классе по нейрографике. Гости познакомятся с этой необычной техникой и попробуют нарисовать жизнь своей мечты на бумаге. Прийти на мероприятие можно бесплатно, но для этого нужно будет пройти предварительную регистрацию.

В тот же день с 12:00 до 16:00 на площадке на Профсоюзной улице состоится мастер-класс по уходу за кожей лица. В нем примут участие официальные представители одного из южнокорейских брендов косметики. Специалисты поделятся секретами о всех этапах ухода за кожей. Попасть на мероприятие посетители смогут без регистрации.

Также москвичам и гостям столицы расскажут о том, что делает сторителлинг успешным. Мастер-класс пройдет 28 июля с 18:00 до 20:00 на площадке, которая находится на Вешняковской улице. Участники смогут узнать, почему так важно владеть приемами риторики и динамической речи в эпоху интернета, как развить в себе навыки блогера, писателя, журналиста и многое другое. Прийти на занятие могут все желающие.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартовал 1 июня 2024 года и продлится до 8 сентября. В ходе него более чем на 600 городских площадках проводятся разнообразные мероприятия, начиная от интеллектуальных игр и заканчивая фитнес-тренировками на открытом воздухе.

В качестве организаторов фестивальных мероприятий выступают в том числе столичные предприниматели. Под их управлением проходят встречи, тематические мастерские, интеллектуальные и спортивные игры, лекции, концерты, кинопоказы и многое другое. Так им удается повысить узнаваемость своих брендов и рассказать москвичам и гостям города о своем уникальном опыте.

Чтобы организовать собственный мастер-класс, спортивную тренировку, концерт или лекцию, столичные бизнесмены должны забронировать площадку через личный кабинет на портале go.mos.ru.

Каждый предприниматель, который проведет мероприятие в рамках фестиваля, сможет получить в подарок летний бизнес-бокс, в котором будут содержаться бесплатные предложения по открытию и развитию бизнеса от крупнейших игроков рынка. Воспользовавшись им, представители бизнеса смогут повысить квалификацию команды, изучить основы имейл-маркетинга, автоматизировать документооборот и увеличить лояльность клиентов.

Кроме того, организаторам мероприятий на площадках фестиваля удастся принять участие в конкурсе "100 активных предпринимателей", в рамках которого определят 100 победителей. Каждый из них получить возможность для рекламного продвижения на площадках телеграм-каналов.

Вместе с тем победившие бизнесмены смогут разместить информацию о себе на уличных билбордах и остановках общественного транспорта в том районе города, который они выберут самостоятельно. Им также представится возможность сняться в ролике, который покажут на телеканале Москва 24. Победители конкурса будут объявлены после окончания фестиваля.

Между тем в ходе винтажного маркета, который был организован в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", коллекционеры продали более 27 тысяч антикварных предметов. Одними из самых необычных приобретений москвичей стали дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для варки варенья и редкая брошь "Красной Пресни" со вставками из матового стекла.