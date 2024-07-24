В чемпионате "Камень, ножницы, бумага" в Москве приняли участие 83 тыс человек

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В чемпионате "Камень, ножницы, бумага" приняли участие порядка 83 тысяч человек в Москве с 1 июня, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Всего в суперфинал чемпионата прошли 22 участника, а за главный приз 8 сентября поборются 48 человек. Принять участие в отборочных турах можно до 7 сентября включительно.

Горожане могут состязаться на главной площадке чемпионата на Чистых прудах ежедневно с 12:00 до 20:00. При этом каждое воскресенье там лидеры недели по баллам играют навылет.

График работы окружных площадок доступен на сайте проекта или в телеграм-канале. Уже в игре "Камень, ножницы, бумага" поучаствовали жители 5 из 11 округов.

20 и 21 июля, когда несколько улиц в центре Москвы стали пешеходными, флагманская площадка чемпионата находилась на Большой Никитской улице. Игра "Камень, ножницы, бумага" там стала хитом. Например, в субботу, 20 июля, участники играли до 01:00, а 21 июля – до 22:00. В понедельник, 22 июля, флагманской площадкой вновь стала локация на Чистопрудном бульваре. Она работает с 12:00 до 20:00.

"На чемпионате игроки открывают для себя глубокий смысл игры "Камень, ножницы, бумага". Она развивает внимание, реакцию, стратегическое мышление. Кроме того, это международная игра, в которую играют миллиарды человек на планете. Она стала универсальным языком общения людей разных культур", – отметили в сообщении.

На mos.ru рассказали, что одна из наиболее громких мировых побед в этой игре была одержана в 2007 году в Лас-Вегасе. Победителем стал Джейми Лэнгридж, который родился в СССР. Лэнгридж стал обладателем 50 тысяч долларов.

А за год до этого в МОК было подано прошение о включении "Камня, ножниц, бумаги" в список олимпийских видов спорта.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" столичные культурные центры проведут мероприятия на открытых площадках с 24 по 30 июля. Желающие смогут принять участие в мастер-классах по декоративно-прикладному и художественному искусству, а также на спортивных и семейных тренировках.

