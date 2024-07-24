Фото: Москва 24/Александр Авилов

VII Международный фестиваль искусств "Вдохновение" пройдет на ВДНХ с 27 июля по 4 августа. Магистральными темами мероприятия станут новые лица и 85-летие выставочной площадки, передает портал мэра и правительства Москвы.

В течение девяти фестивальных дней на 11 площадках пройдет более 70 мероприятий. Запланированы кинопоказы, открытые репетиции, а также шоу лаборатории современного танца и театра и разнообразные перформансы. В них будут участвовать коллективы из 10 стран, в том числе России, Бразилии, Ирана и ЮАР. В первые дни фестиваля гости смогут посетить спектакли, концерты и шоу-открытие.

27 июля в зеленом театре откроется танцевальная лаборатория KED LAB, которой будет руководить Егор Дружинин. В ходе занятий три группы молодых артистов, каждая из которых состоит из 20 человек, со своими наставниками за четыре дня отрепетируют хореографические перформансы.

Итог их работы посетители фестиваля смогут увидеть 1 августа в 21:00 на сцене зеленого театра в рамках проекта "Ночь одноактных балетов". Вместе с тем на протяжении всего фестиваля лаборатория будет организовывать танцевальные мастер-классы и менторские встречи.

Кроме того, 27 и 28 июля, а также 3 и 4 августа в 17:30, 18:30, 19:30, 20:30 и 21:30 москвичи и гости столицы, которые захотят покататься на колесе обозрения "Солнце Москвы", услышат саунд-спектакль "Слегка касаться земли".

В эти же дни в 18:00 и 20:00 площадь Промышленности превратится в сцену, где развернется действие спектакля-сторителлинга "ВДНХ. Воспоминания: космос, ролики и сладкая вата". Он будет сопровождаться трансляцией на большом экране. Артисты, которые будут гулять среди прохожих, расскажут реальные истории гостей выставки, которые посещали ее в разные годы.

Вместе с тем 27 июля в 20:00 на сцене Дома культуры ВДНХ выступит пианистка Екатерина Мечетина. Гости фестиваля смогут услышать ее сольную программу, которая состоит из русской фортепианной классики. Будут исполнены 12 характеристических картин из цикла "Времена года" Петра Чайковского и избранные произведения Сергея Рахманинова.

Кульминацией первых дней фестиваля станет шоу-открытие "Вдохновляя поколения", которое пройдет на Центральной аллее. Увидеть его жители и гости Москвы смогут 27 и 28 июля. Начало запланировано на 21:00.

В ходе шоу зрители познакомятся с историческими вехами и наследием ВДНХ, которые будут представлены в форме современного уличного театра и шоу. Кроме того, художник Тимофей Рябушинский создал для проекта арт-объект, вдохновленный сценами из картин "Строители. Эскиз мозаики "Мирные стройки" Александра Дейнеки, "Ремонт паровоза" Александра Самохвалова и "В метро" Бориса Казакова.

В 2024 году курировать фестиваль будут актриса Александра Урсуляк, хореограф и актер Егор Дружинин, телеведущая Сати Спивакова, а также художник-постановщик Тимофей Рябушинский.

Посетить "Вдохновение" можно будет до 4 августа. При этом важно учесть, что вход на все мероприятия будет осуществляться по предварительной регистрации.

Между тем мероприятия фестиваля "Театральный бульвар", который организован в рамках проекта "Лето в Москве", посетили более 100 тысяч человек в выходные, 20–21 июля. Для гостей провели мастер-классы, театральные постановки, паблик-токи, творческие лаборатории и концерты, которые подготовили ведущие столичные театры.