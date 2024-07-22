Мария Киселева: 100 постановок за 28 дней увидят москвичи на Бульварном кольце столицы

Фото: Виталий Шабуров

Коллективы театров Ленком "Марка Захарова", "Современник", "Мастерская Петра Фоменко", а также независимые театральные труппы принимают участие в уникальном фестивале "Театральный бульвар", который в эти дни проходит в столице, передает корреспондент Агентства "Москва".

До 11 августа зрители увидят свыше 100 постановок. Это будут как проекты, поставленные специально для фестиваля, так и репертуарные спектакли, хорошо знакомые москвичам.

На семи площадках, расположенных в разных местах Бульварного кольца: на Тверском, Страстном, Сретенском, Цветном, Чистопрудном, Покровском бульварах, а также на Пушкинской площади, можно будет познакомиться с мастерством актеров, выступающих в различных стилях: экспериментальном, иммерсивном, музыкальном, а также послушать поэзию, посмотреть выступления артистов цирка и оперетты. За каждой из площадок будет закреплена своя "специализация". А центральным местом фестиваля станет амфитеатр "Яма" на Покровке. Также у москвичей появится уникальная возможность заглянуть за театральные кулисы и увидеть открытые репетиции, импровизации, презентации театральных школ.

По словам телеведущей, актрисы и руководителя "Театра на воде" Марии Киселевой, фестиваль "Театральный бульвар" является уникальным событием в истории отечественного театрального искусства. Он реализует мечту многих театральных деятелей прошлого о народном, уличном театре, доступном самому широкому зрителю.

"Выступление артистов не в привычном театральном зале, а под открытым летним небом, где сценой становятся улицы, а участниками – сами москвичи – смелый эксперимент. Надеемся, что он понравится зрителям", – отметила Мария Киселева.

Между тем на московских набережных пройдут мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", которые познакомят горожан с иностранными традициями и искусствами. Москвичи смогут приобщиться к разным культурам мира, не покидая город.

