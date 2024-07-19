Члены Молодежной палаты Левобережного района организовали театральный вечер

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Театральный вечер организовали члены Молодежной палаты Левобережного района столицы в сквере "Ветеранский дворик", передает корреспондент Агентства "Москва".

Мероприятие под названием "Творческий переполох" посвятили поклонникам и служителям Мельпомены. В программу вошли театральные сценки, музыкальные и танцевальные номера в исполнении местных жителей и приглашенных артистов. Для зрителей прозвучали стихи, шлягеры разных лет, песни из театральных спектаклей и художественных фильмов.

Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская поблагодарила организаторов творческой встречи за интерес к театральному искусству и его популяризацию среди москвичей.

"Замечательная инициатива молодых ребят! Мне кажется, что мы можем быть спокойны за подрастающее поколение – оно активное, творческое и неравнодушное. Очень хочется, чтобы наша красавица-Москва расцветала такими праздниками. Чтобы все мы могли радовать друг друга замечательными выступлениями и чаще встречаться в эти теплые летние вечера", – сказала Авимская.

Проект "Творческий переполох" существует уже три года. За это время активисты провели более 20 концертов, квартирников и творческих вечеров для жителей города.

Между тем в Западном Дегунине 24 июля состоится театральный вечер с танцами для людей старшего возраста. Авимская напомнила, что ранее с просьбой поддержать любителей культурного досуга к ней обратились жители микрорайона Бусиново. Пожилые москвичи предложили в летний период проводить творческие встречи и мероприятия рядом с домом.