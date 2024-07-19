Фото: Д. Матюхин

Театральный вечер с танцами для людей старшего возраста состоится в Западном Дегунине. Такое решение было принято на встрече районного Совета ветеранов с директором Центрального академического театра Российской Армии, членом Общественного совета Северного административного округа Москвы Миленой Авимской, сообщает Агентство "Москва".

"Думаю, что театральные вечера с танцами станут доброй традицией в Бусинове. На них желающие проявить свои таланты смогут выступить перед зрителями. Ну а танцы – это замечательный способ отдохнуть, поднять настроение, завести новые знакомства и держать себя в тонусе!" – отметила Авимская.

Она напомнила, что ранее с просьбой поддержать любителей культурного досуга к ней обратились жители микрорайона Бусиново. Пожилые москвичи предложили в летний период проводить творческие встречи и мероприятия рядом с домом, так как многим из них в силу возраста сложно добираться в другие места.

Театральный вечер планируется провести 24 июля. Он состоится в 19:00 на спортивной площадке у дома 8, корпуса 4, по улице Маршала Федоренко.

Ранее сообщалось, что на конкурсе "Москва и москвичи" выберут лучшие пьесы, посвященные городу. Организаторами выступили Театр имени Моссовета и столичный департамент культуры. Согласно условиям конкурса, авторы трех лучших пьес о Москве станут победителями и получат призы.