На конкурсе "Москва и москвичи" выберут лучшие пьесы, посвященные столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Конкурс "Москва и москвичи" на лучшую пьесу, организованный Театром имени Моссовета и департаментом культуры столицы, помогает решить проблему острого дефицита качественных пьес и сценариев и привлечь к участию в соревновании более широкий круг столичных литераторов, драматургов и сценаристов. Об этом Агентству "Москва" сообщила трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева.

"Конкурс поможет молодым и еще неизвестным драматургам заявить о себе, а именитым литераторам – поддержать свою репутацию. И заодно признаться в любви к нашему любимому городу, как это виртуозно сделал Леонид Зорин в своей пьесе "Покровские ворота", – сказала Киселева.

По условиям конкурса, авторы трех лучших пьес о столице станут не только победителями конкурса "Москва и москвичи", но и получат солидные денежные призы.

К началу октября будет отобрано 15–20 произведений из числа присланных на конкурс. Затем жюри включит в шорт-лист пять, по их мнению, наиболее достойных пьес. И уже среди них будут определены три победителя. Причем, согласно условиям конкурса, Москва должна стать действующим лицом этого конкурса по примеру "Горе от ума" Александра Грибоедова или "Три сестры" Антона Чехова.

Жюри возглавил режиссер Андрей Кончаловский. Кроме него, в состав жюри вошли главные режиссеры и художественные руководители ведущих московских театров, а также ректоры ГИТИС и Литературного института.

Тем временем в столице открылся уличный фестиваль "Театральный бульвар". На семи площадках Бульварного кольца представят свыше 100 постановок, в которых участвуют более тысячи актеров. Все площадки будут поделены на различные темы и жанры.

Основные мероприятия запланированы в амфитеатре "Яма" на Покровском бульваре. На этой локации перед жителями и гостями столицы представят спектакли ведущие артисты.