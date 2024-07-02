Собянин подвел итоги театрального проекта "Золотая маска. Послесловие"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проект "Золотая маска. Послесловие" стартовал сразу же после церемонии вручения национальной театральной премии "Золотая маска" и завершился 1 июля, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мероприятие объединило свыше 30 столичных театров и включило в себя обширную программу, уточнил мэр. Так, для участников организовали пять прогулок с экспертами в рамках эксклюзива "Послесловия", например, "Мхатовский путь" с сотрудниками Музея МХАТ, "Театральное сердце Москвы" и "От Сатиры до Ленкома" с историком театра и кино Сергеем Николаевым, "Театральный бульвар" с театральным критиком Валерией Гуменюк, а также "Театральный роман Булгакова" с участием артиста и драматурга Алексея Беклемышева.

Еще одной особенностью проекта стали экскурсии по закулисью. На одной из них, по словам Собянина, горожане узнали о спектаклях – лауреатах "Золотой маски" прошлых лет от сотрудников театра Et Cetera, которые также показали костюмерный, бутафорский и гримерный цехи. В свою очередь, в Театре имени Маяковского состоялась презентация исторической сцены, где посетители увидели зал с самой высокой точки под люстрой.

Кроме того, в рамках проекта прошли мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.

Бонусом "Золотой маски" станут 15 тематических маршрутов, размещенных в специальном разделе проекта. Как отметил мэр города, они сохранятся на основной странице RUSSPASS и будут доступны всем желающим постоянно.

Между тем москвичей пригласили принять участие в фестивале искусств "Горький+", который пройдет с 8 по 11 августа на нескольких площадках города, включая Парк Горького. Обширная программа включит в себя свыше 70 мероприятий, среди которых спектакли, перформансы, иммерсивное шоу, концерты и выставки.

Одним из мероприятий станет спектакль-концерт, подготовленный народным артистом России Евгением Мироновым совместно с Московским государственным академическим камерным хором под руководством народного артиста СССР Владимира Минина.