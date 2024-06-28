Фестиваль искусств "Горький+" пройдет в Москве

Фото: пресс-служба Мостуризма

Фестиваль искусств "Горький+", посвященный творчеству одноименного писателя, пройдет с 8 по 11 августа на нескольких площадках города, включая Парк Горького, сообщает заммэра Наталья Сергунина.

Обширная программа включит в себя свыше 70 мероприятий, среди которых спектакли, перформансы, иммерсивное шоу, концерты и выставки, уточнила вице-мэр, добавив, что новыми партнерами станут Киностудия имени Максима Горького, столичные и региональные театры из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска и Краснодара.

Одним из мероприятий станет спектакль-концерт, подготовленный народным артистом России Евгением Мироновым совместно с Московским государственным академическим камерным хором под руководством народного артиста СССР Владимира Минина.

"Наш фестиваль растет и развивается. Все больше культурных институций в столице и регионах хотят принять в нем участие, поэтому мы решили объединить все мероприятия под одним брендом – фестиваль искусств "Горький+", – рассказал Миронов.

Особое внимание гостей также обратили к карнавальному шествию "Горький, домой", постановке для детей "Каждый шорох" и театральной лаборатории с приглашенными зарубежными режиссерами.

Между тем юных москвичей пригласили принять участие в конкурсе по созданию мини-скульптур 29 июня с 13:00 на винтажном маркете на Чистопрудном бульваре. Дети смогут раскрасить фигурки любимых персонажей сказок и мультфильмов в стиле одного из выдающихся художников прошлого или современности. Победителей определят зрители, они получат подарки и почетные грамоты.

