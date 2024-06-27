Фестивали и концерты пройдут в Москве ко Дню молодежи

Фото: Мосгорпарк

Порядка 75 культурных площадок Москвы проведут мероприятия с 27 по 30 июня ко Дню молодежи. Программу подготовили парки, культурные центры, музеи и библиотеки в разных округах столицы, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

Основная часть мероприятий запланирована на выходные, 29 и 30 июня. Для гостей и жителей Москвы проведут спортивные соревнования, фестивали, мастер-классы, концерты, кинопоказы, встречи с писателями и режиссерами, отметила Сергунина.

В киноклубе культурного центра "Меридиан" 27 июня представят короткометражные игровые фильмы. Зрители увидят лучшие дипломные работы выпускников Института кино и телевидения. Затем кинокартины со посетителями обсудит режиссер и педагог Сергей Мац.

На главной сцене парка "Фили" 27 июня в 18:00 проведут музыкальный фестиваль. Молодежные группы исполнят композиции в жанрах рок, поп и кантри. В этот же день в культурном центре "Братеево" выступят воспитанники студии эстрадного вокала.

В саду имени Баумана 29 июня в 16:00 начнется концерт учеников, преподавателей и выпускников барабанной школы. В этот же день в парке "Кузьминки" организуют встречи с писателями и художниками-иллюстраторами. С 12:00 до 19:00 там организуют фестиваль "Книгочей". В программе – презентация новинок детской литературы, мастер-классы, театрализованные чтения и квесты. Писатель Юлия Надточей расскажет о своих популярных книгах для детей.

В парке "Ходынское поле" 29 и 30 июня состоится фестиваль "День молодежи". Там выступят 100 экспертов, проведут порядка 60 тренингов и лекций, около 30 творческих мастер-классов, танцевальный флешмоб и зарядку с известными спортсменами. В Бабушкинском парке 27 июня в 15:00 выступят творческие коллективы СВАО. Там же 29 июня пройдет мероприятие, посвященное искусству и науке. Для посетителей подготовили выставки, мастер-классы, интеллектуальные игры и лекции.

В парке "Сокольники" 29 июня состоится XVI молодежный фестиваль "Разноцветная Москва". С 14:00 пройдут соревнования по воркауту и брейк-дансу, состязания гитаристов и барабанщиков, экстремальные трюки на BMX-велосипедах. Свое творчество представят художники граффити.

В парке "Северное Тушино" в 09:00 организуют любительские турниры на празднике "Летний спортивный сезон". Для посетителей подготовили соревнования по мини-футболу, гиревому спорту, дартсу и шашкам. В саду "Эрмитаж" 30 июня в 14:00 устроят танцевально-спортивный флешмоб ко Дню молодежи под открытым небом.

Ранее стало известно, что в День молодежи в "Умном городе" на ВДНХ пройдут мастер-классы, чемпионат по ретроиграм и тематические викторины. С 12 до 18 часов гостей будут встречать аниматоры, которые расскажут о дворовых играх того времени. Чемпионат по ретроиграм Super Mario, Pac-Man и "Змейка" состоится в игровой зоне павильона.