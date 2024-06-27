Чемпионат по ретроиграм пройдет в День молодежи в "Умном городе" на ВДНХ

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

Чемпионат по ретроиграм, мастер-классы и тематические викторины пройдут в День молодежи в "Умном городе" на ВДНХ, 29 июня. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу департамента информационных технологий города.

"Мы подготовили развлекательную программу, которая напомнит взрослым и расскажет детям о том времени, когда мир только готовился к грандиозному скачку в цифровое пространство", – отметила начальник отдела выставочной деятельности департамента Анастасия Шарова.

Гости, по ее словам, смогут обменять игровую валюту, "сотки", на памятные подарки и сувениры в стиле 1990-х годов. С 12 до 18 часов посетителей будут встречать аниматоры, которые расскажут о дворовых играх того времени. Чемпионат по ретроиграм "Змейка", Super Mario и Pac-Man состоится в игровой зоне павильона.

"Три победителя, которые наберут больше очков, получат суперпризы – игровые приставки с культовыми видеоиграми", – сказали в пресс-службе.

Приставки и сувениры также получат победители конкурса, проходящего в социальных сетях "Умного города", подчеркнули там. Кроме того, в павильоне пройдет интерактивная экспозиция и викторина на знание нейросетей, а также игра "Борьба умов".

Также посетители смогут создать памятный сувенир своими руками, побывав на мастер-классах по плетению фенечек из бисера.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что День молодежи также пройдет в парке культуры и отдыха "Ходынское поле" 29 и 30 июня. К празднику в Москве подготовили свыше 150 активностей на городских площадках. Посмотреть все события можно на сайте.

