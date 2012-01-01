Фестиваль "Объединяя Россию" пройдет в Москве в честь Дня молодежи

Десятки мероприятий пройдут в Москве в этом году в честь Дня молодежи, а самым ярким событием станет фестиваль в парке "Ходынское поле". Подробнее – в нашем материале.

На любой вкус

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

День молодежи в России отмечают ежегодно в последнюю субботу июня – в 2024-м он выпадает на 29-е число. В Москве главным центром притяжения станет парк культуры и отдыха "Ходынское поле", где 29 и 30 июня пройдет большой фестиваль.



Сергей Собянин мэр Москвы Гостей ждут выступления лекторов и экспертов, образовательные треки, творческие мастер-классы, флешмобы, тренинги и много других мероприятий.

Кроме того, на "Ходынском поле" соберутся делегации из регионов – номинантов на премию "Молодежная столица России" – 400 молодых людей из Красноярска, Омска, Мурманска и Владивостока.

В целом жителей и гостей города в праздничные выходные ждут развлечения и занятия на любой вкус: всего, по словам заммэра Натальи Сергуниной, в Москве пройдет более 150 мероприятий.

День молодежи отметят в парках, библиотеках, культурных центрах и других пространствах, а найти подробную карту локаций можно на портале "Молодежь Москвы".

"Объединяя Россию"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фестиваль на "Ходынском поле" будет включать восемь тематических блоков:

"Вместе с Родиной";

"Вместе с карьерой";

"Вместе со знаниями";

"Вместе с добром";

"Вместе со спортом";

"Вместе с новым";

"Вместе с креативом";

"Вместе со своим делом".

В частности, специалисты проекта "ВРаботе" проведут карьерные консультации и помогут определиться с будущей профессией. Кроме того, с помощью виртуальной реальности участники смогут побыть сотрудником ЗАГС или МФЦ, директором школы, инспектором по недвижимости и благоустройству или контролером московского паркинга.

Команда "КиберМосквы" поделится советами по защите персональных данных. А в павильоне "Вместе с Родиной" каждый сможет погрузиться в историю и примерить на себя наряды различных эпох, получив на память фотокарточку, сгенерированную нейросетью.

Для поклонников спорта проведут соревнования по баскетболу, воркауту и брейкингу. Также запланированы показательные выступления и тренировки на ВМХ-велосипедах. Кроме того, в парке сделают полосу препятствий "Твой рекорд".

На площадке "Вместе с добром" состоится турнир по настольной игре "Волонтеры в городе", благотворительная ярмарка, а также интерактивный квест. Там же можно будет научиться оказывать первую медпомощь и познакомиться с инклюзивным фехтованием.

Также в рамках фестиваля лучшие команды Москвы разыграют молодежный кубок КВН, а вечером 29 июня на главной сцене перед гостями выступят популярные артисты. Среди них – Бьянка, Mary Gu и звезды 1990-х и 2000-х.



