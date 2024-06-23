Фотовыставка о московской молодежи откроется на Гоголевском бульваре

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фотовыставка о столичной молодежи пройдет на Гоголевском бульваре с 24 июня по 4 июля. Она уже заработала в парке культуры и отдыха "Ходынское поле", где будет длиться до 30 июня, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Героями выставки стали активисты проекта "Молодежь Москвы", студенты и победители городских конкурсов. Они поделились своими достижениями и целями.

"В преддверии самого молодежного события года мы решили поделиться историями главных героев этого праздника. Эти ребята не только исполняют свои мечты и достигают целей в столице, но и помогают другим развиваться и добиваться успехов", – сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерина Драгунова.

На выставке можно увидеть фотографии студентов, стендап-комиков, спортсменов, уличных художников, создателей собственных социальных проектов и многих других молодых людей.

Ранее сообщалось, что на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдут спортивные тренировки, творческие мастер-классы и молодежный фестиваль. Благотворительный фонд поддержки детей и укрепления семейных ценностей организует занятие арт-терапией 23 июня. Участники нарисуют бабочек с помощью ладоней. Мастер-класс пройдет с 16:00 до 22:00 в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре. Более того, 23 июня для москвичей и гостей столицы старше 18 лет организуют тренировки по подготовке к выполнению нормативов ГТО в десяти городских парках.

