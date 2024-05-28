Кубок Москвы по историческому ралли впервые организуют летом

Фото: Москва 24/Юлия Накошная

Предстоящим летом столичный Дептранс впервые организует Кубок Москвы по историческому ралли. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Летом 3 крупнейших тематических музея при поддержке столичного Транспортного комплекса впервые проведут Кубок Москвы по историческому ралли", – приводит ведомство слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

2 июня состоится ралли Политехнического музея, 14 июля – Музея транспорта Москвы, 10 августа – Музея гаража особого назначения ФСО России. Мероприятия организуют при поддержке автомобильного исторического общества "Горькийклассик".

Ликсутов добавил, что такие мероприятия организуют в городе, чтобы москвичи и гости столицы могли узнать больше о транспортном наследии города.

Ранее стало известно, что участие в столичном мотофестивале приняли более 15 тысяч человек. Для гостей праздника подготовили развлекательную программу, в рамках которой состоялись выступления диджеев, каскадеров, концерты известных исполнителей, спортивные состязания, фаер-шоу и розыгрыш подарков, где главным призом стал мотоцикл.

