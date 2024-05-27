Более 15 тыс человек приняли участие в столичном мотофестивале

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 15 тысяч человек приняли участие в заезде по Садовому кольцу в рамках Московского мотофестиваля. Об этом сообщает столичный Дептранс в телеграм-канале.

В публикации указано, что для гостей праздника подготовили развлекательную программу. Были выступления диджеев, каскадеров, концерты известных исполнителей, спортивные состязания, фаер-шоу и розыгрыш подарков, где главным призом стал мотоцикл.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что мотофестиваль в честь открытия сезона провели уже в десятый раз. Такие события являются хорошей возможностью напомнить всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения ПДД и ответственном поведении за рулем, сказал он и призвал водителей уважительно относиться друг к другу и быть особенно внимательными к мотоциклистам.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением мотофестиваля на столичных улицах ввели ряд ограничений. Так, на Университетском проспекте была закрыта правая крайняя полоса, также было ограничено движение на улицах Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной и внешней стороне Садового кольца. После мероприятия все временные ограничения для движения транспорта были сняты.

