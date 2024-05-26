Ограничения ввели на улицах Москвы в связи с проведением мотофестиваля 26 мая

В связи с проведением мотофестиваля на дорогах Москвы будут действовать ряд ограничений. Уже закрыта крайняя правая полоса на Университетском проспекте. С 08:30 и до вечера недоступны участки проезжей части на улице Косыгина и Университетской площади.

С 11:40 будет временно недоступно движение на улицах Косыгина, Большой Дорогомиловской и Смоленской, Воробьевском шоссе, Бережковской набережной и внешней стороне Садового кольца.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.