Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 20:00

Культура

Выставка картин Николая Рериха стала самой посещаемой в Третьяковской галерее в 2023 году

Выставка картин Николая Рериха стала самой посещаемой в Третьяковской галерее в 2023 году

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал о работе над кинолентой "Воздух"

"Интервью": Алексей Герман – младший – о киноленте "Воздух"

"Сити": премьера семейной комедии "Я – медведь" с Агатой Муцениеце и Никитой Кологривым

Директор Третьяковки Елена Проничева рассказала о планах галереи на 2024 год

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал об отношении к возможностям цифровых платформ

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал, как зрители восприняли киноленту "Воздух"

Новости часа: мэр Москвы рассказал об обновлении столичных центров госуслуг

Выставка по случаю дня рождения Петра Пашкевича открылась в музее Николая Островского

Режиссер Алексей Герман – младший рассказал о сложностях съемки батальных сцен

Выставка "Николай Рерих" стала самой посещаемой в Третьяковкой галерее в 2023 году. Посмотреть на картины художника пришли более 220 тысяч человек, а всего залы галереи за 2023 год посетили два миллиона человек, причем более 150 тысяч билетов было куплено в рамках программы "Пушкинская карта".

По данным на 1 февраля 2024 года, посещаемость Третьяковки приближается к допандемийным показателям. Кроме того, в этом году галерея планирует открыть новые здания и залы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкивидеоЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика