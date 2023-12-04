Выставка об искусстве конца XIX – начала XX века пройдет в музее-заповеднике "Коломенское"

Фото: из собрания музея-заповедника В. Д. Поленова/В. Васнецов. Богатыри. 1876 год

Во дворце царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике "Коломенское" 6 декабря пройдет выставка "Русский стиль в искусстве в конце XIX – начале XX века". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетители выставки смогут сопоставить произведения эпохи позднего Средневековья с работами выдающихся художников рубежа XIX–XX веков.

Как рассказала директор музея-заповедника "Коломенское" Марина Люльчук, в течение всего 2023 года музей отмечает 100-летие со дня основания, и этот проект будет ярким финалом юбилейного года.

"Дворец царя Алексея Михайловича был выбран местом проведения выставки неслучайно. С одной стороны, он сам воссоздан в неорусском стиле, с другой – посетители смогут увидеть своими глазами памятник, который могли только воображать Виктор Васнецов и его современники", – добавила она.

Выставка будет охватывать все направления и этапы развития русского стиля в декоративном искусстве и представлять основные художественные центры, работавшие в этом ключе.

К примеру, посетители смогут увидеть фарфоровую и бронзовую пластику, которая представляет русские типы в национальной одежде, а также изделия, украшенные декором, который был заимствован с фасадов деревенских изб.

Гости также ознакомятся с деятельностью абрамцевского художественного кружка, которая представлена работами по проектам Елены Поленовой, Михаила Врубеля и других мастеров. Украшением выставки являются работы по проектам Алексея Зиновьева и Сергея Малютина, которые выполнены в мастерских княгини Марии Тенишевой в Талашкине в первой половине 1900-х годов.

Помимо этого, посетителям продемонстрируют коллекцию предметов из собрания Всероссийского музея декоративного искусства. Они были выполнены в мастерских знаменитого Торгово-промышленного музея кустарных изделий Московского губернского земства.

Так, будет реконструирована витрина с художественной композицией из резных изделий музея, запечатленная на фотографии начала 1920-х годов. Инсталляция станет важным музейным событием, так как гости увидят тематический блок именно в том виде, в каком его показывали более века назад.

Для детей будет также представлена традиционная промысловая и авторская игрушка, которая вновь увидит свет спустя 100 лет после первого экспонирования.

Данный проект был подготовлен "Коломенским" совместно со Всероссийским музеем декоративного искусства при участии Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова и Государственного музея искусства народов Востока.

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