Выставка "Вещи и сны" открылась в столичной галерее "На Каширке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В галерее "На Каширке" открылась выставка "Вещи и сны", экспозиция которой демонстрирует, как окружающие нас обычные предметы могут принимать непривычные очертания при помощи воображения. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего на выставке представлены работы шести художниц. В фотографике Екатерины Казанцевой предметы демонстрируются без привязки к их ежедневной миссии. Художница Silen создала поэтические конструкции из найденных ею вещей, а инсталляции Дианы Майоровой представляют образы из ее сновидений.

Помимо этого, на выставке можно познакомиться с работой Маргариты Городничевой, которая изображает себя в автопортрете в виде большой вороны. Офорты Нины Красовитовой воспевают красоту разрушения, а предметы Ляли Вагановой, кажущиеся знакомыми на первый взгляд, при детальном рассмотрении оказывают странными и невозможными для использования.

Также в экспозиции представлены различные скульптуры из дерева, экспонаты в жанре реди-мейд, нейро-арт и видео-арт. Выставка продлится до 14 января, приобрести билеты на нее можно на сайте галереи.

Ранее сообщалось, что в выставочном зале медиацентра парка "Зарядье" 16 декабря откроется выставка, приуроченная к юбилею художника Павла Филонова. В экспозиции представят более 60 живописных и графических творений автора.

До этого в столичном музее-заповеднике "Коломенское" открылась предновогодняя выставка "В ожидании чуда". Она разместилась во дворце царя Алексея Михайловича.

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