Мероприятия к 150-летию Мейерхольда пройдут на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Памятные мероприятия, которые приурочены к 150-летию со дня рождения театрального режиссера и уроженца Пензы Всеволода Мейерхольда, планируют провести на стенде Пензенской области на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Олега Мельниченко.

По его словам, до 12 апреля на площадке пройдет ряд мероприятий. В частности, ожидаются те, что связаны с юбилеем Пензенской области, которой в ее современных границах в феврале следующего года исполнится 85 лет.

Ранее экспозиции Минтранса "Россия в движении" и Минстроя "Строим будущее" начали работу в рамках выставки-форума "Россия". В открытии экспозиций участвовали первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов, министр транспорта Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на 67 объектах ВДНХ. Свыше 1,5 тысячи волонтеров прошли обучение для участия в мероприятии. По понедельникам выставка не работает – это технический день.

День трех регионов РФ пройдет 30 ноября на выставке-форуме "Россия" в столице