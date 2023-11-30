Выставку к юбилею художника Филонова откроют в Москве 16 декабря

Фото: телеграм-канал "РОСИЗО"

В выставочном зале медиацентра парка "Зарядье" 16 декабря откроется выставка, приуроченная к юбилею художника Павла Филонова. Об этом сообщается на сайте Государственного музейно-выставочного цента "Росизо".

"16 декабря 2023 года в выставочном зале Медиацентра парка "Зарядье" открывается выставка, приуроченная к юбилею художника Павла Филонова (1883–1941) – одного из самых загадочных представителей русского авангарда ХХ века. Масштабный выставочный проект направлен на то, чтобы приблизить зрителя к пониманию творческого наследия Филонова, сохранившегося не только в живописи и графике, но и в статьях, манифестах, дневниковых записях", – добавили в сообщении.

В экспозиции представят более 60 живописных и графических творений автора. Посетители смогут посмотреть картины из известного цикла 1910-х годов "Ввод в Мировый расцвет" – "Пир королей", "Крестьянская семья (Святое семейство)".

Кроме того, зрителям покажут произведения 1930-х годов на производственные темы. Среди них – "Ударницы швейной фабрики "Красная Заря", "Тракторная мастерская Путиловского завода" и другие.

Выставка "Росизо" и Русского музея будет открыта до 17 марта 2024 года.

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