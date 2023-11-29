В Москве открылась выставка "Мир детства – помогаем воплощать мечты!"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Московском парламентском центре открылась выставка картин, созданных по итогам поездки в Камчатский край воспитанников Филимонковского детского дома-интерната "Солнышко", "Мир детства – помогаем воплощать мечты!". Ее автором выступил Вадим Каноплич.

Воспитанники учреждения ездили на Камчатку в 2022 году. Экспозиция состоит из 14 картин, среди которых виды Камчатского края.

Путешествие было организовано автономной некоммерческой организацией "Детско-юношеский реабилитационный центр визуальных искусств "ФотоЧе" при поддержке группы компаний "Мир детства".

"Одной из главных задач нашей компании является благотворительность, мы очень активно помогаем малообеспеченным семьям, многодетным семьям, детям с особенностями развития, а также детям, которые находятся в семейных центрах по всей России", – поделилась исполнительный директор группы компаний "Мир детства" Татьяна Антипова.

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов, в свою очередь, выразил благодарность тем, с чьей помощью поездка детей и открытие выставки стали возможными. Канопличу Козлов вручил благодарственное письмо Мосгордумы и пожелал вдохновения.

Ранее стало известно, что с помощью электронных сервисов москвичи направили на благотворительность в 2023 году более 140 миллионов рублей. В сервисе представлено свыше 85 проверенных организаций, которые зарегистрированы в реестре благотворительных организаций столицы. Помочь им можно в любое удобное время в онлайн-формате.



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