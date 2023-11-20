Гранты по результатам конкурса "Москва – добрый город" получат 84 НКО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Гранты по результатам пятого конкурса "Москва – добрый город", который завершился в столице, получат 84 некоммерческие организации (НКО). Об этом заявила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, в прошлые годы победителями конкурса стали 464 социально ориентированных НКО, а адресную помощь получили более 80 тысяч москвичей. В их числе люди с инвалидностью, многодетные и приемные семьи, дети-сироты и переживающие кризисный период подростки, пожилые люди и другие, сказала заммэра.

Она добавила, что в текущем году приветствовались совместные проекты НКО, госучреждений и бизнеса. С 2024 года 84 победителя начнут реализовывать важные для горожан проекты, на которые город каждый год выделяет 400 миллионов рублей. Так, по ее мнению, около 80 тысяч москвичей получат адресную помощь и улучшат качество жизни.

Отмечается, что на получение грантов поступило 393 заявки, их оценивал совет из 57 независимых экспертов. Всего провели свыше 1,2 тысячи экспертиз.

По решению комиссии гранты от пяти до десяти миллионов рублей получат 36 НКО. Всего на развитие их проектов город выделил 268 миллионов рублей. Среди победителей – "Московский дом солдатского сердца", Агентство социальной информации, творческое объединение "Круг", "Справедливая помощь доктора Лизы" и другие организации.

Гранты от одного до пяти миллионов рублей на общую сумму 121 миллион рублей получат 35 организаций, среди которых благотворительные фонды "Даунсайд Ап", "Подарок ангелу" и движение "Даниловцы". А гранты до одного миллиона рублей предоставят 13 организациям – благотворительным фондам "Артист", "Мелодия жизни", "Шагаем вместе" и другим. Всего им выделят 11 миллионов рублей.

Уточняется, что в 2023 году представителям организаций предложили обучиться в новой круглогодичной школе развития НКО социальной сферы, чтобы улучшить свои проекты и подготовить качественные заявки. В результате каждый пятый участник конкурса стал победителем впервые.

Конкурс грантов для социально ориентированных НКО "Москва – добрый город" проводится с 2019 года. Его организацией занимается столичный департамент труда и соцзащиты населения.

Ранее сообщалось, что с 9 по 10 декабря на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9" пройдет благотворительный фестиваль "Город неравнодушных". На нем самодельные товары представят неравнодушные люди и представители НКО. Вырученные с продаж деньги направят на помощь детям из многодетных семей, пожилым людям и приютам для бездомных животных.

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