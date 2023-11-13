Собянин рассказал, как Москва помогает семьям с приемными детьми

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Во Всемирный день сирот Сергей Собянин рассказал о том, как город заботится о детях, которые остались без попечения родителей, и какую помощь получают семьи с приемными детьми. Об этом мэр Москвы написал в своем телеграм-канале.

"Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок жил в семье. Это одна из приоритетных для нас задач – создать максимально комфортные условия для семей, которые решаются на такой важный шаг", – заявил градоначальник.

Собянин отметил, что в Москве приемные родители могут получить разностороннюю поддержку – как материальную, так и психологическую.

Так, в городе действуют более 40 школ, помогающих семьям принять взвешенное решение, работают 33 службы сопровождения замещающих семей, а в столичных семейных центрах можно получить психологическую и правовую консультацию, записать подростка в клуб, на тренинги и мастер-классы. Ежемесячные выплаты на каждого приемного ребенка составляют от 20,8 до 34,7 тысячи рублей, подчеркнул мэр.

По словам мэра, на данный момент свыше 94% столичных сирот – 17 400 детей, живут в семьях. Только за этот год свой новый дом обрели 760 ребят, в том числе с особенностями развития, подчеркнул Собянин.

Он также рассказал, что до тех пор, пока для ребенка не найдена приемная семья, он живет в одном из 12 центров содействия семейному воспитанию. Помещения там устроены как квартира со спальнями и кухней-гостиной, а все дети ходят в обычные школы и детские сады, кружки и секции, а также наблюдаются у врачей в районных поликлиниках.

Собянин отметил, что сироты в Москве получают помощь и после совершеннолетия. Их, в случае необходимости, обеспечивают жильем, для них предусмотрены льготы, выплаты и поддержка специалистов постинтернатного патроната.

Ранее мэр рассказал о развитии социальной службы в Москве. Собянин сообщил, что над решением задачи семейного устройства детей-сирот трудятся специалисты центров содействия семейному воспитанию. Благодаря их работе число детишек, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось в четыре раза.



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