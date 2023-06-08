Собянин рассказал о развитии социальной службы в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Адресную и регулярную помощь в Москве получают более 4,5 миллиона человек, то есть каждый третий житель столицы. Об этом сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте, напомнив, что 8 июня отмечается День социального работника.

По его словам, среди тех, кто получает помощь, – москвичи старшего поколения, москвичи с инвалидностью, многодетные и нуждающиеся семьи, люди, оставшиеся без работы или дома, а теперь и семьи участников специальной военной операции.

"Сложности и запросы у людей могут быть самые разные, но всегда, когда человеку нужен человек, социальные работники готовы прийти на помощь. И постараться к каждому найти свой индивидуальный подход", – заявил мэр.

Он отметил, что, хотя по традиции социальная защита имеет женское лицо, сейчас эту профессию все чаще стали выбирать мужчины – их уже более 15%. В отрасли много молодых людей – около 17% сотрудников в возрасте до 35 лет. Многие из них начинают свою карьеру еще студентами профильного Колледжа по подготовке социальных работников.

"От имени горожан сегодня я говорю нашим социальным работникам огромное спасибо! Низкий вам поклон!" – заявил Собянин.

Он рассказал, что город стремится сделать социальную помощь более адресной, душевной и эффективной. Так, для родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, всегда открыты двери семейных центров, где многопрофильная команда специалистов поможет в решении психологических и юридических вопросов. Дети подросткового возраста, испытывающие проблемы в общении и прочие трудности, смогут найти себя в современных пространствах подростковых клубов.

Над решением задачи семейного устройства детей-сирот трудятся специалисты центров содействия семейному воспитанию. Благодаря их работе число детишек, проживающих в интернатных учреждениях, сократилось в четыре раза.

Для удобства родителей появляются новые современные сервисы. Они могут обращаться в столичные семейные центры, а за выдачей разрешений на сделки с имуществом и распоряжение деньгами на счетах детей и недееспособных граждан можно обратиться во флагманские центры госуслуг "Мои Документы".

Активно развивается "Московское долголетие", специалисты которого помогают москвичам старшего возраста обрести любимые хобби и найти друзей.



Также мэр рассказал, что сейчас намного легче подать заявление на помощь соцработника. Кроме того, востребован проект "Школа родственного ухода", в которой соцработники дают горожанам профессиональные знания о том, как правильно заботиться о тяжелобольных родственниках.

Собянин напомнил, что в 2021 году сотрудники соцзащиты стали социальными координаторами в больницах. Теперь немедицинскими вопросами в стационарах занимаются именно они.

Еще один новый проект – психологическая поддержка людей с онкологическими заболеваниями. Когда человек узнает о диагнозе, он переживает сильнейшее эмоциональное потрясение. Справиться с ним помогают специалисты Московской службы психологической помощи.

Также власти переформатировали психоневрологические интернаты – теперь это социальные дома и центры сопровождаемого проживания.

Кроме того, Собянин обратил внимание на то, что сотрудники социальной защиты одни из первых пришли на помощь участникам СВО и членам их семей. Теперь это одно из ключевых направлений работы. В Едином центре специалисты помогают с реабилитацией, переобучением, трудоустройством, решением юридических вопросов, оформлением пособий, обучением и воспитанием детей, а также заботой о пожилых родственниках.



Ранее в городской клинической онкологической больнице № 1 заработало отделение радионуклидной терапии. Специализация отделения – опухоли шеи, головы и щитовидной железы.

До этого Собянин рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.

Собянин открыл уникальный хирургический тренинг-центр в ГКБ им. Ворохобова