В онкологической больнице № 1 в Москве открыли отделение радионуклидной терапии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В городской клинической онкологической больнице № 1 начало работать отделение радионуклидной терапии. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что специализация отделения – опухоли шеи, головы и щитовидной железы. Пациентов с опухолями щитовидной железы будут лечить при помощи препаратов с изотопом йода. Для больных с метастазами в костях, возникающими при опухолях молочной и предстательной желез, будут использовать изотопы самария и стронция. Направлять в отделение будут после решения онкологического консилиума центра амбулаторной онкологической помощи, в котором наблюдается пациент.

"Радионуклидная терапия является одним из самых быстроразвивающихся и эффективных методов лечения", – заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что терапия влияет только на опухолевые клетки и не вызывает побочных эффектов.

Упоминается, что, помимо онкологии, в отделении лечат тиреотоксический зоб – аутоиммунное заболевание, во время которого щитовидная железа избыточно вырабатывает гормоны.

В период с 14 по 17 июня в Гостином дворе пройдет Московский онкологический форум. Участие в нем примут более 300 экспертов из Германии, Испании, Франции и иных стран.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. Теперь в одном месте доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое.