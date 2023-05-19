Московский онкологический форум пройдет в Гостином дворе с 14 по 17 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В период с 14 по 17 июня в Гостином дворе пройдет Московский онкологический форум, участие в котором примет более 300 экспертов из Германии, Испании, Франции и других стран. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Два года назад мы провели первый Московский онкологический форум – масштабное событие, которое было полностью посвящено теме онкологии. Это направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации медицинской помощи по новому московскому стандарту", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Ракова пояснила, что Московский онкологический форум – это площадка для открытого диалога и дискуссий. В ходе мероприятия город планирует продемонстрировать новые подходы к организации медпомощи, которые были интегрированы в систему столичного здравоохранения. Учреждения регионального и федерального уровней представят на форуме экспозиционные стенды с описанием передовых проектов в области здравоохранения.

С 15 по 16 июня на площадке форума организуют мероприятия для профессионального сообщества, 17 июня посетить программы смогут пациенты, пациенты с онкологическими заболеваниями и их близкие.

Ознакомиться с подробной информации о Московском онкологическом форуме 2023 можно на его сайте.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что для онкобольных в крупнейших стационарах организовали многопрофильные онкологические центры. В одном месте им доступны диагностика, хирургическое лечение, лекарственная терапия, диспансерное наблюдение и другое. Преимущество такого способа организации заключается в том, что пациентам не приходится обращаться в другие медицинские учреждения.

