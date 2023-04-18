Собянин назвал основные направления развития столичного здравоохранения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти определили ключевые задачи развития московского здравоохранения в 2023 году. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Мэр пояснил, что в текущем году в столице планируют завершить программу реконструкции поликлиник. Сейчас в Москве завершены работы по модернизации 80 зданий, еще 121 продолжают обновлять.

"Достроим и введем в эксплуатацию 4 флагманских центра городских больниц, новый комплекс МКНЦ имени Логинова, корпуса клинического центра "Коммунарка", ИКБ № 1 и Детской больницы святого Владимира", – сообщил Собянин.

Помимо этого, в городе совершенствуют качество лечения пациентов с онкологическими заболеваниями с помощью внедрения нового стандарта онкопомощи. Для пациентов с хроническими заболеваниями в Москве составляют индивидуальную программу наблюдения.

Для удобства работы медиков в городе продолжат развивать цифровые сервисы и внедрять искусственный интеллект.

Ранее в Москве завершили строительство детского стационара на 200 мест в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка". Диагностические отделения оснащены самым современным оборудованием. Для детей созданы комфортные условия в палатах, обустроены просторные игровые холлы.

