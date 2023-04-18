Центр ЭКМО открылся в составе ИКБ № 1 на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В инфекционной клинической больнице № 1 открылся Центр экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Мы открыли Центр экстракорпоральной мембранной оксигенации в Инфекционной клинической больнице № 1. Это первый московский инфекционный стационар, в котором заработала собственная постоянная программа ЭКМО, не связанная с пандемией", – сообщила заммэра.

Ранее в центре использовали аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), возможности которых были ограничены для людей с инфекционными заболеваниями, находящихся в критическом состоянии. Благодаря появлению аппаратов ЭКМО шансы на успешное выздоровление пациентов станут выше.

По словам Раковой, аппараты ЭКМО специально поставили в новые корпуса центра до их открытия. Это было сделано для того, чтобы оказать помощь тем, кому она требуется прямо сейчас. Позже оборудование перевезут в комплекс.

Причиной развития дыхательной недостаточности, для лечения которой может потребоваться ЭКМО, может стать вирусная или бактериальная пневмония. Таким пациентам требуется постоянное наблюдение, обеспечить которое может серьезно подготовленный персонал.

В инфекционной клинической больнице № 1 пациентам также доступно проведение заместительной почечной терапии.

Будущий комплекс инфекционной клинической больницы № 1 будет состоять из трех корпусов площадью 96,5 тысячи квадратных метров. Учреждение оснастят современным оборудованием, в том числе аппаратами КТ, МРТ, УЗИ и другими, которые позволят проводить диагностику на территории комплекса.

Ранее стало известно, что в столичном районе Бирюлево Восточное откроется детская поликлиника с травмпунктом. В смену учреждение сможет принять до 320 пациентов. Строительная готовность здания составляет порядка 70%.

